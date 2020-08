Marko Bakic ne s’attendait pas à fouler la pelouse du Bosuil. Le Monténégrin était déjà étonné de figurer dans le groupe. Lors des rencontres de préparation face au RWDM, à l’Union saint-gilloise et à Lille, l’international ne se trouvait pas sur la feuille de match à l’instar du portier Vaso Vasic et de Dylan Seys. Si pour les deux derniers éléments il ne fait plus aucun doute qu’ils ne revêtiront plus le maillot mouscronnois, l’entrée de Bakic ce samedi a été interpellante. De quoi se poser des questions sur la gestion de son cas.