Après plusieurs mois de tractations, le dénouement est proche. Mardi, le LOSC officialisera le rachat des Hurlus. Et en coulisses, Luis Campos travaille activement. Outre les dossiers Gillet, Khammas et Tabekou, le directeur sportif portugais souhaite faire le ménage au sein de l'effectif hennuyer. Marko Bakic en fera les frais. L'ancien joueur de la Fiorentina et du Benfica est indésirable du côté du Canonnier. Toujours irréprochable, le médian paie le fait qu'il soit représenté par Lian Sports. L'agence dirigée par Fali Radamani avait ramené de nombreux joueurs de 2015 à 2018. Les dirigeants français souhaitent faire table rase du passé trouble du matricule 216 en se débarrassant d'éléments qui appartiennent à certains agents. Ainsi, pour la première rencontre de préparation ce samedi à 11 h face à Dottignies (P2), Bakic devrait commencer sur le banc malgré l'effectif étriqué des pensionnaires du Canonnier.