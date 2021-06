Il y avait un parfum de nostalgie au Canonnier. 25 ans après, Mbo Mpenza revient là où tout a commencé en D1 pour lui. "Le travail va être compliqué mais ça me fait vraiment plaisir de revenir ici. J'ai énormément d'attaches à Mouscron. C'est ma première expérience dans cette fonction comme ça l'était quand j'ai commencé en D1. Les premières avec Mouscron, je les connais."

Très vite, l'ancien international belge a tenu à préciser certaines choses sur sa nouvelle tâche. "Par rapport à ma fonction, j'ai lu que j'étais directeur sportif. Je serai le directeur du football. Cela implique différentes tâches. Je dois mettre une structure sportive en place. Je vais être également le relais entre le Futuro et l'équipe première. Il y a des outils superbes ici."

Mbo Mpenza n'a pas souhaité en dire plus sur l'identité du nouveau coach même s'il a précisé que "cela devenait urgent." Il n'a pas écarté l'hypothèse Enzo Scifo pas plus que l'arrivée de son frère Emile dans le staff. "On a pas mal de pistes mais on doit trouver un staff complémentaire. Il faut un profil de technicien qui se complète avec un adjoint qui a de la personnalité et une troisième personne qui fera le lien avec les U21."

L'objectif du nouveau directeur sportif est clair. "Je vais tout faire pour que l'on resitue Mouscron sur la carte du football. Je souhaite également tout mettre en place pour que le club soit respecté et respectable. Cela ne sera pas simple et le travail sera compliqué mais j'espère qu'on pourra construire quelque chose de durable. "L'objectif, c'est de tout gagner et pas uniquement sur le terrain. Il faut regagner la confiance des partenaires et des supporters."

Un vaste chantier attend l'ancien Anderlechtois dans sa nouvelle mission.