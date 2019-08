Sami Allagui était satisfait de la rencontre prestée par l’Excel face à Malines même s’il avoue que c’était compliqué.

"Nous avons eu face à nous une très bonne équipe de Malines qui était bien organisée et qui a connu beaucoup de moments forts dans cette rencontre. Nous avons toutefois su réagir à chaque fois en ne baissant jamais les bras. Ce que j’ai aimé de la part de mon équipe, c’est le caractère que chaque joueur à su montrer malgré le score. Tout le monde croyait au point, et nous avons été le chercher avec la hargne qu’il fallait. J’aurai dû ouvrir le score sur penalty, et je ne sais pas ce qu’il s’est passé dans ma tête au moment de le tirer. J’ai complètement raté mon envoi, mais ça arrive dans une carrière. J’en ai déjà marqué et j’en ai déjà raté. C’est ça le football et c’est ça qui fait une carrière au final. Des bons et des mauvais souvenirs."