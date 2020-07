L'officialisation du rachat du club par Lille n'est toujours pas actée. Une longue attente qui rend nerveux les dirigeants mouscronnois. Sans renforts lillois, l'effectif Hurlu ne comporte que 13 joueurs de champ et trois gardiens. Pour affronter Dottignies (P2) ce samedi à 11h au Canonnier, Olivier Croes a fait appel à pas moins de 10 éléments du Futuro. Outre Atteri, Simba, Franssen et Henry qui participent aux séances d'entraînements du groupe professionnel depuis la reprise, Gyde, Khalife, Ze, Nzau, Devel et Ngoye seront sur la feuille de match pour compléter l'équipe.