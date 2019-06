Au niveau du mercato, les deux nouveaux joueurs annoncés pour ce début de semaine ne sont pas encore présents pour l’instant. Deux tests étaient en revanche présents samedi dernier : Ernest Luzolo, un flanc gauche défensif qui vient de l’AS Vita, ex-international U20 congolais et un milieu de terrain offensif dont l’identité n’a pas été dévoilée.

Pas de trace en revanche de joueurs comme Nikola Gulan, Bilal Chibani ou encore de Marko Bakic. Pour ce dernier, le journal portugais O’Jogo confirmait que l’option d’achat d’un million d’euros avait été levée mais cette information a été démentie par l’Excel.

Pour ce qui est de Jean Butez, annoncé sur le départ pour franchir un cap, celui-ci a pris part à la séance mais il semble qu’un départ soit de plus en plus proche. "Il a fait une saison magnifique, c’est normal qu’il soit convoité. Dans notre esprit, c’est sûr qu’il va nous quitter", assure Dussenne.

Nous savons que l’Excel a déjà refusé plusieurs offres venant du Standard et de Bruges. Ce dernier club pourrait revoir son offre à la hausse mais devra d’abord vendre Horvath ou Letica. Plusieurs clubs de Ligue 1 ont aussi montré de l’intérêt mais aucune offre concrète n’a encore été réalisée à cette heure.

Pour ce qui est du mercato entrant, les grandes manœuvres devraient débuter cette semaine et l’impatience monte. "Le coach nous a promis que des transferts allaient arriver. On sait par expérience que les meilleurs deals s’effectuent en août. Mais on espère voir débarquer des nouveaux avant malgré tout."