Les Mouscronnois continuent à travailler sous le soleil d'Andalousie.

Ce dimanche, les Hurlus ont eu droit à deux séances. Au matin, les hommes de Bernd Hollerbach (toujours souffrant et absent) ont travaillé la finition encore sur les ordres de Dennis Schmitt, l'entraîneur adjoint. Marko Bakic et Babacar Dione ont bénéficié d'un programme individuel. Lors de la séance, Jérémy Huyghebaert s'est occasioné une petite entorse à la cheville. Le défenseur a su tout de même tenir sa place lors de la séance de l'après-midi où l'Excel s'est focalisé sur un travail de circulation de balle en partant de la charnière centrale. Du côté des joueurs en réathlétisation, Jonah Osabutey et Dione ont participé à la séance collective alors que Bakic est resté à l'hôtel aux soins.

Premier match amical ce lundi

Après trois jours de travail intense, Mouscron pourra tester en pratique lundi ce qu'ils ont travaillé depuis vendredi. A 16h, les Hennuyers affrontent Magdebourg, pensionnaire de D3 allemande. A cette occasion , Dylan Seys devrait être tester. Mis à l'essai, l'attaquant a réalisé de bonnes séances jusqu'à présent. L'Excel disputera une deuxième rencontre amicale jeudi face à Twente.

Deux anniversaires hurlus

La bonne humeur était de mise lors des séances du jour. Et ce n'est pas les anniversaires de Diogo Queiros et D'Alexandre Ippolito qui sont venus ternir l'ambiance. L'international espoir portugais et l'attaquant fête leur 21 ans.