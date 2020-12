Après un bon bilan de sept sur neuf lors des trois dernières rencontres pour les deux équipes, Mouscron et Waasland-Beveren s'affrontaient dans un match très important du bas de tableau. Et les Waeslandiens sont sortis vainqueur de ce duel des mal-classés 2-0 grâce à un but de Aboubakary Koita, déjà double buteur face à Charleroi cette semaine, peu avant l'heure de jeu et un deuxième de Michael Frey dans les arrêts de jeu.

La première mi-temps avait été équilibré entre les deux équipes. Si les Mouscronnois laissaient volontiers le ballon à leurs adversaires, au niveau des occasions franches, les Hurlus rivalisaient avec les Beverenois. Ils auraient même pu ouvrir la marque avec Charles-Andras Brym si Nuno Da Costa, en position hors-jeu, n'avait pas gêné le défenseur waeslandien.

En deuxième période, les Waeslandiens sont rentrés avec de meilleures intentions sur la pelouse que les Mouscronnois. Après une légère domination des Jaune et Bleu, Koita a ouvert la marque d'une belle frappe de l'extérieur de la surface.

Mouscron n'a jamais su réagir et n'a jamais réussi à apporter le danger face au but de Nordin Jackers, Frey inscrivant deuxième but dans les ultimes minutes de jeu.

Au classement, Mouscron reste donc lanterne rouge avec un point de retard sur Saint-Trond qui joue contre le Club Bruges ce samedi soir tandis que Waasland-Beveren sort de la position relégable à la 16e position.