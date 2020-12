La rencontre de ce samedi après-midi est le choc des extrêmes. La pire attaque (9 goals) rencontre l’équipe la plus prolifique avec 38 buts. Le Beerschot a trouvé le chemin des filets 29 fois de plus que l’Excel et Holzhauser a inscrit plus de buts (10) que tous les attaquants mouscronnois réunis.

Il n’y a donc pas que l’arbitrage ou la fatigue due au calendrier infernal qui peuvent expliquer les mauvaises performances hennuyères.