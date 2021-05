Ce mardi après-midi, un conseil d’administration a été organisé à l’Excel où tous les administrateurs étaient présents pour discuter de l’avenir du club qui évoluera en D1B pour la première fois depuis huit saisons. À l’heure actuelle, il est complexe de savoir si les Hennuyers chercheront à disputer la montée. Le budget n’a pas encore été décanté ce qui représente une anomalie car cela devrait être le chantier prioritaire. Lors du CA, les discussions ont davantage porté sur la question du nouvel entraîneur.

Une piste prioritaire a été clairement dégagée et il s’agit de Karim Belhocine. Des contacts ont été établis entre les deux parties même si nous ne sommes qu’au stade préliminaire des négociations. L’ancien entraîneur de Charleroi souhaite retrouver un poste d’entraîneur principal et c’est la raison pour laquelle il a refusé l’offre de La Gantoise pour redevenir l’adjoint de Vanhaezebrouck. Les négociations pourront réellement débuter ce jeudi lors du retour de vacances de Paul Allaerts qui n’a pas assisté, contrairement à son habitude au CA. Le transfert de Ciranni vers Zulte Waregem est également en stand by pour cette raison et tout pourrait se décanter pour celui-ci dans quelques jours. L’intérêt pour Belhocine prouve clairement qu’Allaerts a repris la main sur le sportif et que Diego Lopez devrait plier bagage après une saison d’échec au Canonnier. Pour les joueurs restants, le flou demeure total.