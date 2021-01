Mouscron déçoit mais arrache un point qui fait du bien ! Mouscron Julien Parcinski © BELGA

Brouillons dans le jeu et surpassés dans l’envie, les Mouscronnois ont arraché une unité et se donnent un peu d’air.



On a longtemps cru que Gilberto Andrade perdrait son invincibilité à Eupen. Pour la troisième fois de la saison, le coach adjoint a suppléé Simao, suspendu. Si ses deux matchs comme entraîneur principal avaient été couronnés de succès face à Saint-Trond et Genk, le T2 se dirigeait vers sa première défaite tant les Mouscronnois n’ont pas montré assez dans le contenu pendant une heure.



(...)