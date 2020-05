L'Excel espère faire une bonne affaire avec le vente de son gardien.

Dans l'effectif mouscronnois, Jean Butez est sans conteste l'un des joueurs les plus bankable. Le Français, déjà courtisé l'été dernier notamment par le Standard, ne devrait plus faire de vieux os au Canonnier. Plusieurs clubs sont intéressés par le profil du gardien de 24 ans dont l'Antwerp, Anderlecht, Gand et éventuellement le Club Bruges. Mais seul le Great Old s'est manifesté avec une offre de un million d'euros selon nos confrères du Nieuwsblad.

Pas assez pour les Mouscronnois qui demandent le double ainsi qu'une clause de 20% du montant à la revente pour laisser partir Butez qui possède encore un peu plus d'un an de contrat chez les Hurlus. L'Antwerp est ainsi en position de force si les dirigeants mouscronnois espèrent récupérer un peu d'argent sur le gardien avant qu'il n'arrive en fin de contrat. Butez pourrait être le remplaçant idéal de Sinan Bolat, non conservé, à l'Antwerp qui a déjà recruté le gardien international iranien Alireza Beiranvand.