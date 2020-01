Après quatre jours intenses, décrassage et repos au menu des Mouscronnois.

Au lendemain de la victoire face à Magdebourg (2-1), les Hurlus ont bénéficié d'un décrassage. Godeau, Olinga, Hocko, Ciranni, Boya et Pietrzak ont couru vingt minutes à faible intensité. Ces joueurs ont participé à l'intégralité ou à une bonne partie de la rencontre de la veille. Le reste de l'effectif enchaînait également les tours de terrain à un rythme bien plus soutenu durant 45 minutes. Pendant que Guarneri et Gillekens travaillaient avec Eric Deleu, Dione héritait d'un programme d'individuel avec le préparateur physique Alfred Ntiamoh. En fin de séance, il a été rejoint par Bakic. L'entraînement s'est terminé par des étirements.

Temps libre pour les joueurs cet après-midi

Au cinquième jour d'un stage où l'Excel ne s'économise pas, les Mouscronnois bénéficient d'une après-midi libre pour recharger leurs accus. Jeudi, ils disputeront une deuxième rencontre amicale face à Twente. Le match se déroulera à l'Estadio Municipal de La Línea de la Concepción à 16h.

Matheo Vroman opéré des ligaments croisés

L'attaquant de 18 ans a subi lundi une opération suite à une rupture des ligaments croisés du genou droit. Il s'était occasionné cette blessure pendant un match. En début de stage, Paul Allaerts avait d'ailleurs réagi sur son cas. "Matheo nous aurait accompagné en stage sans sa blessure", avait-il déclaré.