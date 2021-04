À quoi tient une descente ? Parfois à rien et les Mouscronnois sont bien placés pour le savoir. En mars 2017, un but dans les arrêts de jeu de Sander Coopman avec Zulte-Waregem face à Westerlo avait permis de maintenir l’Excel dans la course au maintien. Si la mémoire est sélective, il ne faut pas oublier que c’est davantage grâce à cette réalisation du milieu offensif plutôt qu’à l’épilogue heureux à Courtrai que Mouscron s’est maintenu il y a quatre ans.