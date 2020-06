Mouscron lorgne Khammas © Belga Mouscron Julien Parcinski

Comme annoncé dans notre édition du 1er juin dernier, Mouscron s’intéresse fortement à Amine Khammas. Prêté à Lommel cette saison, le latéral gauche appartient à Genk où il ne lui reste qu’un an de contrat. La volonté du LOSC, futur propriétaire, est d’amener des jeunes de leur centre de formation sans négliger les promesses du marché belge. Le Belgo-Marocain entre dans ce cadre mais l’Excel a de la concurrence. Zulte-Waregem, Malines et Gand s’intéressent également au joueur de 21 ans. Rien ne devrait se conclure avant l’officialisation du rachat du club hennuyer qui devrait intervenir au plus tard au début de la semaine prochaine. Julien Parcinski