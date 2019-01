Christophe Lepoint, le milieu de terrain de 34 ans, peut partir de Courtrai et son profil intéresse fortement la direction de l’Excel.

Son expérience et son volume de jeu s’accordent parfaitement avec ce que Bernd Storck recherche lors de ce mercato. Sa situation n’étant pas la meilleure à Courtrai, le joueur pourrait arriver en prêt avec une option d’achat assez maigre comme souhaité par le directeur général Paul Allaerts. Un choix qui s’avérerait être juste pour le vestiaire mouscronnois qui est parfois considéré comme trop jeune et avec un manque d’expérience. Christophe Lepoint ramènerait de la mentalité et du caractère dans ce groupe qui en a parfois bien besoin.

Mouscron négocie également toujours avec son ancien attaquant nigérian Taiwo Awoniyi et il y a de fortes chances que ce dernier signe un nouveau prêt en faveur des Hurlus d’ici peu. Indésirable du côté de Gand, Liverpool aimerait également le prêter à son ancien club.