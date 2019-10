Ce vendredi, l'Excel Mouscron recevait le SC Amiens, pensionnaire de Ligue 1 en amical.

Pour ce match amical, Bern Hollerbach devait composer sans Diogo Queiros et Deni Hocko, tous les deux avec les leur équipe nationale respective. C'est ainsi que l'on pouvait voir Nathan De Médina jouer aux côtés de Wimmer en défense. La première occasion était à mettre à l'actif des Mouscronnois via Aleix Garcia qui tentait sa chance de loin mais son envoi n'était pas cadré.

Dix minutes plus tard, un but était justement annulé pour Amiens par l'arbitre suite à une position de hors-jeu de Monconduit. Les deux équipes se cherchaient ensuite et, hormis une frappe à distance de Boya peu avant la mi-temps, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent.

Peu après la reprise l'Excel prenaient les devants grâce à Pietrzak grâce à beau travail côté gauche d'Antonov. A 20 minutes du terme, Gendrey mettait les deux équipes à égalité suite à une belle combinaison bien ponctuée par le Français.

Match nul assez logique entre les deux formations.

Mouscron (1e mi-temps) : Butez, Wimmer, De Medina, Godeau, Ciranni, Van Durmen, Garcia, Boya, Pietrzak, Olinga, Osabutey.

Mouscron (2e mi-temps) : Vasic, Campins, Wimmer, Godeau, Pietrzak, Spahiu, Van Durmen, Mohamed, Antonov, Osabutey, Garcia.

SC Amiens : Blin, Calabresi, Diabate, Dreyer, Gendrey, Ghoddos,Kurzawa, Lefort, Monconduit, Talal, Tiboue.

Les buts : 51e Pietrzak (1-0), 70e Gendrey (1-1).