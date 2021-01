L’Excel a raté le coche en s’inclinant à Waregem. Cette 11e défaite de la saison jette le trouble sur les perspectives de maintien.

Les Hurlus ne méritaient pas de perdre sur la mauvaise pelouse du Regenboogstadion. Ils ont produit du contenu et se sont montrés dangereux mais repartent de ce court déplacement les mains vides. Si Simao répète ne pas regarder le classement avec le nombre de points encore à engranger, l’énième défaite face à un concurrent direct pour le maintien, qui ne l’est plus grâce à son succès, rend le contexte plus incertain.

(...)