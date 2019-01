Grâce à un nouveau but de Taiwo Awoniyi, l’Excel confirme sa bonne forme.

Les Mouscronnois ont très mal démarré leur rencontre et se faisaient directement surprendre après quelques secondes suite à une très belle frappe de Malinovskyi qui trouvait le poteau gauche de Jean Butez. Les hommes de Bernd Storck prenaient ensuite le contrôle du ballon sans toutefois parvenir à inquiéter le portier adverse. À la 15e minute, Taiwo Awoniyi s’écroulait dans le rectangle et recevait dans le premier temps un carton jaune pour simulation.

Après utilisation du VAR, l’arbitre Boterberg annulait finalement la carte jaune et sifflait un penalty pour Mouscron. Ce dernier était inscrit par Mbaye Leye, qui, avec son sang-froid légendaire, trompait Jackers. Bousculés, les leaders avaient du mal à se remettre dans le match, ce qui laissait les Hurlus aux avant-postes. Les Genkois se montraient alors plus forts en contre et Trossard trouvait le chemin de filets.

Le but était toutefois annulé suite à une faute de Samatta sur Jean Butez dans le petit rectangle. À la 40e, Godeau sauvait les meubles en taclant parfaitement Samatta dans son petit rectangle. Sans cette intervention, il y avait de grandes chances que Genk revienne au score au plus mauvais moment de cette première période. A la 45e, Bakic pouvait tuer le match mais il perdait son face-à-face avec Jackers.

En seconde période, les débats devenaient plus hachés et les fautes s’accumulaient. Peu d’occasions étaient à mettre à l’actif des deux équipes. À la 70e, Awoniyi servait Leye dans le rectangle mais ce dernier croquait sa reprise. Sur le contre, les Genkois gagnaient un corner. Tiré par Malinovskyi, le ballon était dévié au premier poteau par Heynen qui trouvait ensuite les pieds de Dewaes qui concluait face au but. Les Mouscronnois encaissaient ensuite les assauts adverses et Maehle trouvait le poteau de Butez.

Dans les derniers instants de la rencontre, l’incroyable Awoniyi donnait une nouvelle fois la victoire à ses couleurs grâce à un assist de Mbaye Leye. Quelle victoire importante chez le leader pour les Hurlus!





