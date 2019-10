Avec ce maigre bilan de deux points sur douze, les Mouscronnois déçoivent alors qu’ils avaient réalisé un magnifique début de saison.

"Nous devons être objectifs : vu le groupe que nous avons, nous devons continuer à regarder vers le haut du classement, explique Benjamin Van Durmen, qui ne désespère pas après ce mauvais bilan. Ce serait vraiment dommage de vouloir se limiter au maintien cette saison car nous avons prouvé aux yeux de tous que notre fond de jeu est bon et que, comme face à Bruges, nous parvenons à faire le jeu. La seule chose qui nous manque face à une équipe du top, c’est de l’efficacité et de la créativité."