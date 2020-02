Mouscron a mis fin à une série de quatre défaites consécutives samedi lors de la 25e journée du championnat. L'Excel a battu Ostende 3-1.

Les Côtiers qui menaient au repos auraient pu prendre une avance décisive avant la pause. Au superbe but d'ouverture de l'international espoir Jelle Bataille (23e, 0-1), Mouscron a répondu après la pause via Sobiech (61e), Perica (82e) et Olinga (87e). Mouscron reste 11e (30 pts) de la Jupiler Pro League. Avec 21 points, les Ostendais restent 14es. Ils conservent sept points de plus que le Cercle de Bruges, 16e et dernier, vainqueur quelques minutes plus tôt du FC Malines (3-2). Il ne reste plus que 15 points à prendre avant la fin de la saison régulière. Ostende a réussi à se montrer d'emblée dangereux et sans une intervention de Butez, Bataille aurait défloré la marque dès la 6e minute. L'Excel, maître du ballon, ne resta pas inactif et Aleix Garcia sollicita Dutoit à la 17e. Le but tomba sur une perte de balle de Garcia que Bataille convertit de manière remarquable (23e, 0-1).

Ostende fut tout près de doubler la marque à la 32e mais Niane se heurta à Butez et c'est ensuite, sur un nouveau contre, Sakala qui croisa trop sa frappe après une longue chevauchée dans la moitié de terrain mouscronnoise (36e).

La dernière occasion avant la pause échut à Fabrice Olinga qui fut tout près de fêter son 100e match en D1 par un but mais, surpris, il manqua le ballon sur un coup de coin (43e).

Après un quart d'heure toujours contrôlé par Mouscron, l'Excel mit à profit la taille (1m96) de son attaquant Sobiech pour égaliser d'une reprise de la tête croisée sur coup franc (1-1, 61e). Et sans Faes, le tir de Olinga aurait terminé sa course au fond des filets de Dutoit pour donner l'avance aux joueurs du Canonnier (63e). Il fallut finalement attendre la 82e minute pour voir Mouscron arracher la victoire, Perica devançant la défense ostendaise (2-1). Et puis Olinga (87e) fixa le score définitif à 3-1. Mouscron n'avait plus gagné en championnat depuis le 13 décembre et à domicile depuis le 2 novembre.