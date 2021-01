Daniel Schmidt était à deux doigts d'offrir le but gag du week-end lorsque le gardien japonais des Canaris dégageait le cuir directement sur Nuno Da Costa, venu au pressing mais le ballon frappait la barre transversale (10e). C'est un autre cadeau des Trudonnaires qui permettait aux Mouscronnois d'ouvrir le score : une remise hasardeuse de Jonathan Buatu arrivait dans la course d'Alessandro Ciranni qui reprenait de volée et trompait Schmidt (33e).

En deuxième période, Da Costa jouait encore de malchance en déviant un ballon sur le poteau de Schmidt (85e). Mais Mouscron finissait enfin par se mettre à l'abri quand, sur une contre-attaque, Da Costa se présentait seul face à Schmidt qui plongeait et déséquilibrait illicitement l'attaquant cap-verdien.

Dimitri Mohamed prenait ensuite le ballon des mains d'un Da Costa visiblement agacé et doublait la mise sur penalty (88e). L'agacement de Da Costa ne s'atténuait pas et, lors de sa sortie, l'attaquant mouscronnois montrait des gestes d'humeur vis à vis de son coach, Jorge Simao. Après une minute de discussions entre les deux hommes, Monsieur Lambrechts décidait d'expulser Da Costa (90e+2).

Au classement, Mouscron (24 points) revient à deux points de Saint-Trond. Les Mouscronnois sont 16e, les Trudonnaires 15e.

Dans l'autre rencontre de la soirée, le Cercle de Bruges a mis fin à une série de dix matches sans victoire (1 nul et 9 défaites) en l'emportant à Courtrai grâce à des buts d'Ike Ugbo (24e) et du nouveau venu, Strahinja Pavlovic, récemment prêté par Monaco (28e). Evgen Makarenko réduisait l'écart juste avant la mi-temps (45e). Grâce ces précieux trois points, les Brugeois laissent la lanterne rouge à Waasland-Beveren et remontent à la 17e place avec 22 points, un de plus que les Waaslandiens. Courtrai est 13 avec 29 unités.