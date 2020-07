Après une première mi-temps poussive, l'Excel a déroulé grâce à ses jeunes.

Dans un contexte particulier à 72 heures de l'officialisation de la reprise, Mouscron entamait traditionnellement sa préparation face à Dottignies. Au Canonnier, Mouscron était renforcé par dix jeunes vu l'étroitesse actuelle du noyau.



Bakic, en instance de départ, était bien hors du onze de base. La charnière centrale composée de Simba et Henri n'a eu que très peu de travail à effectuer face à la formation de P2. Les Hurlus dominaient mais se montraient trop imprécis à l'image d'Ippolito (14e, 24e) et Saglik (20e). Le portier dottignien Julien Spreux sortait plusieurs arrêts déterminants pour préserver ses filets.



Juste avant la mi-temps, L'Excel trouvait enfin la faille grâce à un superbe service d'Antonov pour Van Durmen. En seconde période, l'entrée de plusieurs jeunes du Futuro impulsait du rythme à la rencontre grâce à leur envie. Ngoy (50e), Atteri (70e) et Zé (4-0) donnaient du relief au score. Ancien mouscronnois, Hovine inscrivait un magnifique coup-franc pour réduire la marque. L'essentiel était là : l'Excel a repris du rythme. Prochain test le 11 juillet face à Gand. Et les Mouscronnois présenteront une tout autre équipe.

La fiche technique

Les buts: 45e Van Durmen (1-0), 50e Ngoy (2-0), 70e Atteri (3-0), 80e Zé (4-0), 90e Hovine (4-1)

Mouscron (1ère mi-temps) : Vasic, Ciranni, Simba, Henry, Antonov, Hocko, Van Durmen, Saglik, Olinga, Ippolito, Dione

Mouscron (2e mi-temps) : Gillekens, Nzau-Mavinga, Ngoy, Devel, Khalife, Franssen, Bakic, Gyde, Seys, Zé, Atteri