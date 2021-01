La première occasion de la partie était à mettre à l'actif de Mouscron mais la passe en retrait de Tabekou vers Da Costa, tous les deux oubliés par la défense, était captée par Bostyn (8e). Sur l'action suivante, Zulte Waregem se montrait plus efficace et ouvrait le score via Jelle Vossen (9e). L'attaquant flandrien devait ensuite quitter ses équipiers sur blessure quelques minutes plus tard (16e).

Menés au score, les Hurlus se procuraient les plus belles opportunités de la première période mais ni Gueye, Tabekou ou encore Da Costa ne parvenaient à tromper la vigilance de Bostyn.

Après la pause, les troupes de Jorge Simao maintenaient leur pressing haut sur la défense de Zulte Waregem mais manquaient de justesse dans le dernier geste. Monté au jeu quelques minutes plus tôt, Harlem Gnohéré pensait inscrire le but de l'égalisation mais sa frappe heurtait le montant (78e).

L'attaquant français butait ensuite sur Bostyn (86e) qui permettait à Zulte Waregem de décrocher un troisième succès consécutif.

Au classement, Zulte Waregem s'empare provisoirement de la huitième place avec 27 points. Mouscron reste 18e et lanterne rouge avec 17 unités.