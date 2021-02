Ugbo (13e) et Denkey (88e) avaient donné deux buts d'avance aux Brugeois, qui laissent la 17e et avant-dernière place à Mouscron, avant que Lepoint ne réduise le score dans le temps additionnel (90e+1).

Le Cercle réalisait le meilleur départ dans la rencontre et ouvrait le score sur corner via Ugbo (13e). L'attaquant brugeois passait ensuite à deux doigts du 0-2 mais son envoi trouvait le poteau du but mouscronnois (31e). Les Hurlus eux ne parvenaient pas à amener le danger devant le but du Cercle et seul Da Costa parvenait à inquiéter Didillon mais l'attaquant cap-verdien était signalé hors-jeu (33e). Après la pause, Mouscron se créait la première opportunité de la seconde période mais Da Costa butait sur Didillon. Onana pensait ensuite offrir l'égalisation aux Hennuyers mais sa tête était détournée par le portier brugeois (78e). Mouscron tentait le tout pour le tout afin de recoller au score et le Cercle opérait en contre pour doubler la mise via Denkey à deux minutes du coup de sifflet final (88e). Les troupes de Jorge Simao s'offraient un dernier espoir dans les arrêts de jeu via Lepoint (90e+1) mais ne parvenaient pas à égaliser malgré une dernière tentative de Bakic (90e+5). Au classement, le Cercle de Bruges s'empare de la 16e place avec 26 points et laissent donc la 17e et avant-dernière place à Mouscron qui compte le même nombre de points que les Brugeois.