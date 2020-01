On le sait, l'Excel veut se renforcer durant ce mercato hivernal.

Cependant, les Hurlus ne bénéficient pas de beaucoup de moyens financiers pour atteindre ce but. A Cadix, la direction l'a martelé à de nombreuses reprises : elle sera attentive à des opportunités. Ainsi, le club hennuyer a pris contact avec l'entourage de Mathias Bossaerts. Sans club depuis son départ de Nimègue (D2 néerlandaise) en octobre dernier, le défenseur central a l'avantage d'être libre et Belge. Grand espoir du football, Mathias Bossaerts peine à se révéler au plus haut niveau. Le joueur de 23 ans est passé par le centre de formation de Manchester City avant de retourner en Belgique pour signer à Ostende. Sur la Côte, le joueur n'a disputé que 9 rencontres pour un but marqué. Au Pays-Bas l'an dernier, celui qui compte trois sélections chez les Diablotins avait joué 26 rencontres mais il avait été placé dans le noyau b durant l'intersaison. Il reste à voir si Mouscron et Mathias Bossaerts trouveront un accord.

Une décision lundi pour Dylan Seys

L'attaquant testé durant le stage a fait bonne impression. Outre son pied gauche et sa détente, Dylan Seys s'est très vite intégré au groupe mouscronnois. Une décision devrait être prise lundi par le club concernant son cas.