Trois équipes comptent 15 points au sommet du classement général de Pro League après les rencontres de la 8e journée de Jupiler Pro League disputées samedi soir. Mouscron, qui a partagé 1-1 à Waasland-Beveren, et l'Antwerp, vainqueur 3-1 face au Cercle de Bruges, sont en effet revenus à la hauteur du Standard.

Les trois équipes comptent 15 points mais les Liégeois ont l'opportunité de reprendre de l'avance dimanche contre Eupen. Le Club de Bruges (14 pts) doit lui aussi jouer dimanche contre Anderlecht.

Séduisant depuis le début de la saison, Mouscron aurait pourtant espéré mieux de son déplacement chez la lanterne rouge waaslandienne. Les Hurlus ont maîtrisé la première période au terme de laquelle ils ont mené au score grâce au but d'Aleix Garcia (32e). Privé de Marko Bakic sorti sur civière à la demi-heure, les Mouscronnois ont connu plus de difficultés en deuxième période. Devant son public, Waasland-Beveren a poussé pour égaliser. Un but annulé à la 60e a servi d'avertissement avant l'égalisation méritée de Jur Schyvers (72e). L'ambiance tendue sur le terrain, sur le banc et dans les tribunes a rendu la fin de rencontre indécise mais les deux équipes se sont finalement quittées sur un partage. Un résultat qui n'arrange non plus Waasland-Beveren, dernier avec trois points et toujours en quête d'un premier succès.

Dans l'autre rencontre qui débutait à 20h, l'Antwerp a signé un deuxième succès consécutif en championnat, ce qu'il n'était pas encore parvenu à faire. Les Anversois ont démarré la rencontre en mode mineur face à des Brugeois entreprenants mais ont tout de même réussi à ouvrir le score grâce à un but de Didier Lamkel Zé (20e). Le Cercle est revenu au score avant la pause grâce à un centre dévié dans son propre but par Dino Arslanagic (35e). Le Great Old a repris les commandes de la rencontre juste avant l'heure de jeu via l'inévitable Dieumerci Mbokani, auteur de son 6e but en Pro League cette saison (59e). Didier Lamkel Zé a mis fin au suspense dix minutes plus tard en prenant une nouvelle fois la défense du Cercle à défaut (69e). Au classement, les Brugeois occupent la 14e place avec trois points comme ses deux poursuivants Eupen et Waasland-Beveren.

Genk se rassure grâce à victoire contre Ostende

Après sa débâcle européenne subie à Salzbourg (6-2) en Ligue des Champions, Genk s'est rassuré sur la scène nationale en prenant les trois points contre le KV Ostende grâce à une victoire 3-1, samedi pour le compte de la 8e journée de Jupiler Pro League.

Les Limbourgeois de Felice Mazzu ont ouvert le score au quart d'heure de jeu, profitant d'un corner malencontreusement dégagé par Ronal Vargas dans son propre but (1-0, 16e). Le KVO n'a pas tardé à réagir, revenant au score à la marque d'une belle tête d'Idrissa Sylla, parfaitement servi par l'Islandais Ari Skulason (1-1, 32e). Genk a toutefois regagné les vestiaires avec un avantage d'un but. Au terme d'une belle action individuelle sur son flanc droit, Joakim Maehle a adressé un centre à ras de terre à son attaquant nigérian Paul Onuachu (2-1, 44e), buteur pour la deuxième fois de la saison.

Il aura fallu deux belles parades de son gardien Gaëtan Coucke, devant Vargas (63e) et Robbie D'Haese (79e), pour que Genk ne voit pas son adversaire revenir au score. En fin de match, les Genkois ont tué tout suspense sur une contre attaque rondement menée. Un centre du Japonais Junya Ito a trouvé le Norvégien Sander Berge, esseulé au 2e poteau (3-1, 90e).

Genk, qui s'impose après un partage à Bruges (1-1) et une défaite à Charleroi (2-1), remonte à la 7e place avec 13 unités. Dimanche, le Standard défiera la KAS Eupen (14h30), le Club de Bruges accueillera Anderlecht (18h) alors que La Gantoise se déplacera à Zulte Waregem (20h).