Au terme de cette semaine de stage passée le long de la côte espagnole à Chiclana de la Frontera, dans la banlieue de Cadix, un match amical est prévu pour les troupes de Bernd Storck. Celui-ci aura lieu à l’Estadio San Rafael de Cadix à 15h. Un match de 90 minutes sera organisé ainsi qu’une "troisième mi - temps" de 45 minutes pour pouvoir faire jouer tous les joueurs du noyau, tant du côté mouscronnois que nurembergeois.

Une rencontre face à une équipe qui se trouve dans la même situation que l’Excel dans son propre championnat, comme l’a expliqué Bernd Storck. "Nuremberg ne connaît pas une saison facile non plus, c’est pourquoi c’est un adversaire encore plus intéressant pour nous. Leurs joueurs seront encore plus motivés je pense, c’est à nous de prouver ce que l’on vaut face à une équipe très connue en Allemagne. Ils sont forts tactiquement et combinent beaucoup entre les défenseurs et le milieu du jeu. Je veux voir un autre style de jeu et de la mentalité lors de cette rencontre très importante."

L’entraîneur allemand a déjà analysé l’équipe mais se concentre aussi déjà sur la reprise du championnat. "J’ai déjà eu des réunions avec les joueurs pour parler du style de jeu d’Ostende depuis le début du stage. Nous avons beaucoup analysé cette équipe. C’est pourquoi j’ai beaucoup parlé tactique avec chacun de mes joueurs. Je veux qu’ils sachent tous parfaitement ce qu’ils auront à faire lors de cette rencontre capitale."

Relayé par plusieurs médias allemands, le match face à Nuremberg est aussi important pour le coach des Hurlus qui affronte son pays natal. "J’ai vu que la presse allemande en parlait beaucoup, surtout car je viens de là, ça montre l’importance de ce match."