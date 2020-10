C'est un Fernando Da Cruz moins tendu qui s'est présenté en conférence de presse à 48 heures de la rencontre à Ostende. Le point pris contre Charleroi a ramené un peu de bonheur sur le visage des Hurlus qui espèrent cependant le confirmer sur la Côte.confiait le technicien français.

Pour atteindre l'objectif des trois points, Mouscron peut se satisfaire du forfait de Makhtar Gueye, le buteur ostendais, suspendu pour abus d'avertissements. "C'est une menace en moins mais il y a d'autres bons éléments comme Nsakala ou McGeehan. Ostende sait en plus maîtriser deux systèmes tactiques avec cinq ou quatre défenseurs", analyse-t-il.

L'entraîneur en a aussi profité pour revenir sur le mercato mouscronnois. L'Excel compte encore attirer trois renforts dont un attaquant et un milieu relayeur doté d'une belle technique. Un accord a été trouvé avec Alejandro Cabeza mais sa venue est suspendue à l'obtention de son visa. Le matricule 216 souhaite aussi attirer l'attaquant brésilien Machado Ferreira dit "Patrick" de Gremio et le médian portugais Bruno Xadas de Braga. Les négociations avec ce dernier sont bien avancées et il pourrait débarquer sous la forme d'un prêt avec une option d'achat.

Quid de renforts belges ? "On a essayé d'attirer des éléments qui jouent dans le championnat, ça ne s'est pas fait. Les pistes ne sont pas éteintes et on gagnerait du temps avec des joueurs qui connaissent la Pro League", confiait le coach hennuyer.

Quant au dégraissage de l'effectif, il se poursuit activement. Après Antonov qui a rejoint Ujpest, Dylan Seys est à l'essai avec l'Excelsior Rotterdam et Cédric Omoigui a rejoint le Racing Santander en signant un contrat de deux ans. "Après la fin du mercato, je réduirai de toute manière mon groupe à 22 joueurs de champ, ça sera plus facile pour travailler."

Les indésirables n'ont donc plus que quelques heures pour trouver un nouveau port d'attache.