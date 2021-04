“Dès le début de l’année, on savait que ça n’allait pas être facile car nos soi-disant dirigeants n’ont pas réalisé le travail qu’il devait faire. On est aussi fautifs mais c’est ce mauvais début de saison qui nous a conduits à cette relégation”, exprimait Olinga qui a été le seul joueur avec Ciranni à prendre ses responsabilités devant la presse.

Le Camerounais ne mâchait logiquement pas ses mots envers une direction tout simplement incompétente. “Cette année, elle n’était pas présente. On a vu des gens qui sont venus à Mouscron sans avoir le coeur de bien faire les choses. C’est très dur cette descente par rapport aux bénévoles qui ne sont pas payés mais qui aiment le club. Les gens qui devaient être là étaient invisibles. Le match est terminé et le président et le directeur général ne sont même pas venus nous voir. Personne n’a pris la parole comme si la situation était normale mais c’est anormal ! On a eu une direction qui n’a pas eu de couilles. Il ne faut pas avoir peur de le dire.”