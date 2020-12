Cela faisait 18 ans que l’Excel n’était pas reparti de Liège avec les trois points. Si le succès glané ce dimanche n’a pas été acquis avec autant de facilité que le 9 août 2002 où les Hurlus s’étaient imposés 0-3, les Mouscronnois n’ont pas craqué après avoir ouvert le score rapidement. "On a réalisé une grande prestation. On ne méritait pas forcément de gagner mais on s’est battus pour obtenir cette victoire", se félicite Jorge Simao.

Après avoir gagné contre le Beerschot samedi dernier, le technicien lusitanien avait souhaité que son équipe fasse preuve de régularité dans ses performances.

L’objectif est atteint après cette victoire à Sclessin précédée d’un nul face à Louvain où ses hommes avaient comblé deux buts d’écart en milieu de semaine. Sur le terrain des Rouches, leur organisation a gêné le Standard et le but de Xadas vient couronner les préceptes demandés par l’entraîneur hurlu.

Après un pressing intensif, Mouscron s’est projeté rapidement vers l’avant et le Portugais a conclu une merveille de passe distillée par le pied de Faraj qui a trompé la défense liégeoise prise dans sa profondeur.

"La situation est difficile avec l’enchaînement des rencontres mais on travaille pour obtenir plus de régularité. Faraj montre chaque semaine qu’il trouve de la constance. À l’image de ses partenaires, il a du talent intrinsèquement parlant, mais il devait le mettre au service du collectif, ce qu’il parvient à faire depuis quelques matchs."

Face à un Standard en crise, le REM a su faire le dos rond quand le secteur offensif adversaire a accéléré. Certaines erreurs individuelles grotesques auraient pu les plomber à l’image de cette remise dans l’axe d’Agouzoul à Lestienne, seul, face à Koffi. Heureusement, le manque de lucidité des avants a sauvé l’Excel quand ce n’est pas leur portier qui éloignait le danger grâce à son jeu sur sa ligne et ses sorties aériennes.

De nombreuses satisfactions sont à ressortir de cette rencontre. Malgré ses 19 ans, Quirynen a montré qu’il pouvait être plus qu’un remplaçant en compensant son déficit physique par sa vitesse et sa ténacité. De l’autre côté, Mohamed a été intraitable dans la lignée de ses dernières performances. Simao trouve ses certitudes et un système, le 4-2-3-1, qui convient bien mieux aux qualités de son équipe que le 4-4-2 prôné au début.

Les Frontaliers se délestent d’une lanterne rouge qu’ils avaient récupérée pendant 24 heures à la suite du succès de Saint-Trond à Zulte-Waregem. La victoire surprise de Malines à Louvain avait accentué la pression sur les épaules des Hurlus qui réussissent finalement la bonne opération du week-end. Il ne reste plus qu’un devoir à effectuer à Malines la semaine prochaine pour conclure la belle série qui les a vu empocher quatorze points en neuf matchs. En se replaçant à trois points d’Eupen, douzième avec néanmoins deux matchs de retard, Mouscron s’offre de nouvelles perspectives en vue de la deuxième partie de saison.

Quel dommage que l’incertitude causée par le départ de Gérard Lopez à la tête du LOSC place les Hennuyers dans l’attente des intentions de leur actionnaire principale quant à leur avenir. À croire que l’Excel n’aime pas quand le soleil brille totalement sur le Canonnier.