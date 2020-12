Frustrant, tel peut être le ressentiment de Deni Hocko après un an et demi passé du côté du Canonnier. À 26 ans, le Monténégrin est l’un des joueurs les plus sous-estimés de Pro League. Avec son travail de l’ombre, l’international ne fait pas parler de lui mais reste toujours précieux par son abattage et son volume de jeu. Indiscutable jusqu’à l’arrivée de Simao, le natif de Cetinje est passé d’un statut d’indispensable à un poste de second couteau. L’ancien joueur de Famalicao revient sur les sujets chauds qui ont agité son actualité ces derniers temps alors que des formations de Belgique, d’Allemagne et de Grèce se sont renseignées récemment pour le récupérer.