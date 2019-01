Son rôle dans le club

"Je suis président et j’ai le même rôle que dans d’autres clubs qui ont été repris. Je suis le porte-parole et celui qui doit défendre les intérêts du club. Je dois assurer tout le relais local. Quand vous avez le plus petit budget et que vous jouez dans le fond du championnat, on s’en fout de vous. Maintenant qu’on gagne, on commence à s’intéresser à nous."

Le match contre Charleroi

"Nous avons toujours eu de bonnes relations avec les dirigeants et les joueurs de Charleroi. L’accueil sera très chaud pour eux ce vendredi soir parce que l’appétit vient en mangeant. Une tranche de Zèbre ne fait jamais de mal de temps en temps."

Le Maintien

"La victoire face à Genk et Ostende, c’est un fameux bol d’air. Réaliser un match nul chez nous et gagner là-bas, je pense que l’on est la seule équipe à ne permettre à Genk que d’avoir un point face à nous. Pour le maintien, toute l’équipe et moi-même nous y avons toujours cru. On prouve à tous nos détracteurs que Mouscron a sa place en D1."

L’ambiance qui se perd

"C’est vrai que l’ambiance, c’est une chose qui nous manque. Il nous manque des spectateurs. Il n’y a pas 36 secrets, il faut bien jouer pour ramener du monde. J’ai constaté que face à Ostende, il y avait tout de même du monde. Je suis assez optimiste pour croire qu’il y aura entre 5 et 6 000 personnes vendredi face à Charleroi. Maintenant il faut reconnaître que les Mouscronnois, ils sont conviviaux mais ce sont des supporters de la victoire, comme dans beaucoup d’équipes. Maintenant, j’espère qu’ils vont revenir au stade car à quoi ça sert de garder une équipe en D1 si nous n’avons pas de spectateurs ? À côté de ça, le business2business marche très bien."

Le mercato

"Cela ne bougera pas, ni dans un sens ni dans l’autre, sauf grosse surprise. Mais normalement, ça ne bougera pas."

Le budget du club

"Je l’ai dit à l’investisseur, si ce club ne passe pas à 10-12 millions rapidement et à terme entre 12 et 15 millions minimum, il doit disparaître de la carte des clubs de division 1. On ne peut pas continuer à se battre juste pour la survie du club."

L’avenir de Storck

"Il y a une option sur Bernd Storck et on aimerait le garder mais quelqu’un qui réussit comme ça attire. Il y a quelques semaines, il n’y avait que nous qui le regardions, maintenant il y a tout le monde..."