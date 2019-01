Arrivé lundi sur le lieu de stage de Mouscron, le directeur général s’est confié sur la situation du club à la suite de la perquisition qui s’est déroulée à différents endroits de Mouscron le 14 novembre dernier et sur la reprise du club. "Cela fait presque deux mois que la perquisition a eu lieu et nous ne savons toujours rien, hormis le fait que nous n’avons rien à nous reprocher. Donc on verra…"

Paul Allaerts explique ensuite que la reprise potentielle du club est en suspens à la suite de ces affaires. "Avant cette affaire, il y avait des candidats qui étaient intéressés pour reprendre le club. Maintenant, la reprise est en suspens à la suite de cela. Il faut dire aussi que le dossier de la reprise n’a jamais été concret, nous n’avons pas vraiment reçu quelque chose de concret. Je dois dire que je suis souvent en contact avec l’investisseur Piempongsant, pas physiquement mais via messages. Il regarde les différentes opportunités mais tant qu’il n’y a rien, il me garantit qu’il va continuer."

Malgré cette situation, le directeur général affirme disposer d’un budget pour les transferts. "Tout le monde connaît la situation budgétaire de Mouscron et l’on vit avec. Nous connaissons le périmètre de moyens dont nous disposons. Nous avons su nous sauvegarder avec ces moyens-là ces dernières quatre-cinq dernières années et nous avons un budget pour le mercato. À nous de l’utiliser intelligemment. Je pense aussi que l’on a un groupe de qualité pour l’instant et cela nous aide beaucoup."

Concernant son avenir, Paul Allaerts reste flou alors que son contrat se termine à la fin de cette saison.

"Je suis en bas de la liste dans les dossiers importants pour le moment. Il y a pour moi trois priorités dans les trois mois qui arrivent. Tout d’abord, se sauver, ensuite bien préparer la licence et, troisièmement, voir comment le dossier de la perquisition va évoluer. Le contrat pour la saison prochaine n’est certainement pas ma priorité pour le moment."