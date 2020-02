Le club mouscronnois clarifie partiellement sa situation.

Il était temps ! Dans le flou le plus total après 4 défaites d’affilée mais surtout à cause de l’absence de leur entraîneur Bernd Hollerbach depuis plus d’un mois, la direction a décidé d’enfin réagir. Philippe Saint-Jean devient l’entraîneur de l’Excel jusqu’à la fin de la phase classique. Le directeur du Futurosport avait déjà occupé ce poste en 2004-2005 du temps de l’Excelsior et en 2010-2012 lors de la renaissance du club.

La situation d’Hollerbach, toujours souffrant selon le club, sera réévaluée à la fin de la phase classique. Rudi Vata reprend son poste de conseiller sportif.