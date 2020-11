Postolachi et Gueye seront sur la feuille de match au même titre que Capita. Olinga, Xadas et Bocat ne sont pas repris alors qu’ils restaient sur deux titularisations. L'entraîneur les préserve avant les rencontres face à Saint-Trond mardi et le déplacement à Waasland-Beveren samedi prochain.

Dimitri Mohamed effectue son retour et devrait même être titularisé à la place de Bocat. Le technicien portugais devrait aussi faire commencer Quirynen, laissant Ciranni sur le banc. Le jeune Brym connaîtra sa première titularisation de la saison.



Le groupe : Koffi, Gillekens, Ciranni, Quirynen, Agouzoul, Silvestre, Gueye, Mohamed, Hocko, Onana, Bakic, Faraj, Van Durmen, Capita, Brym, Badibanga, Gnohéré, Da Costa, Postolachi

Après avoir conquis leur premier succès au Cercle Bruges mercredi, les Hurlus affrontent l’autre Bruges , leader du championnat.Avec la cadence qu’offre le calendrier à la lanterne rouge , Jorge Simao a décidé d’injecter du sang frais en sélectionnant 19 éléments.