Les Hurlus disputent leur premier match sous le troisième ère Saint-Jean.

L'entraîneur intérimaire est catégorique. Il souhaite sauvé mathématiquement le club. Avec 16 points d'avance sur le Cercle alors qu'il ne reste que 6 matchs, l'objectif ne devrait pas être trop compliqué à atteindre.

Face à Ostende, l'Excel souhaite surtout prendre les 3 points, chose qui n'est plus arrivée depuis le 13 décembre dernier. Les Hennuyers restent sur 4 défaites d'affilée. Outre le score, Philippe Saint-Jean espère faire rimer succès et manière. "Je veux que l'on retrouve de la rigueur et de l'animation offensive", déclare le Brabançon. Face à l'antépénultième, le risque est de se voir trop beau. "C'est là où le danger réside. Ostende est encore en lutte pour son maintien. Ils vont venir avec des intentions. De plus, cette équipe possède de très bons joueurs à l'image de Sakala", prévient Saint-Jean.

Clap 100 pour Olinga, des retrouvailles avec Vandendriessche

Si le Camerounais joue ce samedi, il fêtera sa 100e apparition en Pro League. L'ailier disputera sa 93e rencontre avec Mouscron. Il avait porté les couleurs de Zulte à 7 reprises. Dans le camp d'en face, Kevin Vandendriessche jouera son 199e match en Pro League. Il a inscrit 11 buts et délivré 15 assists. Sous les couleurs de Mouscron, le milieu avait marqué à 3 reprises et donné 3 passes décisives en 34 parties. De belles retrouvailles pour lui avec son club qui l'a révélé.