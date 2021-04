Ses six mois passés au Canonnier ont suffi pour que les Mouscronnois en gardent un souvenir amusant. Avec l'Excel, Fejsal Mulic s'était distingué au début de l'année 2016 en marquant pour son premier match face à Lokeren. Le longiligne Serbe avait fait parler de lui par la suite pour sa maladresse devant le but et ses vilains gestes.

Auteur de plusieurs coups de coude, l'attaquant avait été versé dans le noyau B après un coup de genou au visage d'un Siebe Schrijvers au sol. Depuis, l'ancien hurlu a bourlingué en Israel puis en Bosnie avant de trouver refuge en Corée du Sud.

Transféré l'hiver dernier de Velez Mostar où il a inscrit 9 buts en 19 matchs à Seongnam, le joueur de 26 ans a déjà trouvé le chemin du filet à 4 reprises en Asie. En inscrivant un doublé le 10 avril dernier, le buteur a voulu fêter cela en enlevant son maillot avant de se rendre compte dans la seconde qu'il avait déjà récolté un avertissement. Une célébration qui lui a valu un énième carton rouge et une réaction de dépit.