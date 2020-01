s'est entraîné normalement ce mercredi matin au "Campo de futbol Novo Sancti Petri". Le Serbe a participé à l'intégralité de la séance qui portait sur des exercices de combinaisons et de finition. Les Mouscronnois auront droit à un second entraînement à 16h. Demain, ils disputeront leur deuxième et dernière rencontre amicale face à Twente.