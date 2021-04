Quirynen opéré avec succès à Anvers ce dimanche Mouscron La Rédaction Le latéral s'est fracturé la clavicule à l'entraînement vendredi. © Belga

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour Robbe Quirynen. Titulaire surprise à Charleroi dimanche dernier, le joueur de 19 ans a été opéré avec succès de l'épaule ce dimanche à Anvers. Le défenseur gauche s'est fracturé la clavicule à l'entraînement ce vendredi. Le choc était sérieux et sa fin de saison est déjà actée. La durée de sa revalidation est estimée de deux à trois mois.



Prêté par l'Antwerp, l'Anversois a disputé neuf matchs cette saison avec les Hurlus. Le covid et une blessure aux ischios avaient déjà perturbé sa saison. Mouscron possède une option sur lui mais n'a pas encore décidé s'il va la lever.