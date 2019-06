Les Mouscronnois ont pu compter sur un Olinga altruiste pour s'imposer face à cette modeste équipe de seconde provinciale.

Ce dimanche, l’Excel débutait son premier match amical de la saison face à son voisin de Dottignies qui évolue en seconde provinciale flandrienne.Une belle assistance était présente en cette fin d’après-midi. Deux tests étaient également présents du côté Mouscronnois avec le Monténégrin Hocko et l’Espagnol Campins. Dès les premières minutes de la rencontre, les Mouscronnois prenaient le contrôle du ballon tout en restant assez discret face au but adverse. C’est après une bonne dizaine de minutes que la première occasion franche tombait des pieds de Fabrice Olinga mais le gardien adverse était à la parade pour sauver le cuir. A la 25èmec’est à nouveau Olinga qui se montrait dangereux d’une frappe lointaine mais le portier adverse était à nouveau à la parade pour repousser le tir. Olinga parvenait enfin à trouver la faille à la 30èmeminute en concluant de près dans le rectangle et portait le score à 0-1. Juste avant la mi-temps Dione servait parfaitement l’Espagnol Campins, en test lors de cette rencontre, qui contrôlait le cuir et l’envoyait au fond des filet dottigniens pour accroître l’avance des Hurlus à 0-2. A la 58ème, suite à une belle combinaison sur la gauche, Antonov se présentait face au portier adverse qu’il lobait mais son essai trouvait la barre transversale. Olinga, bien place face au but, reprenait le cuir et concluait dans le but vide pour porter le score à 0-3. Les occasions se feront ensuite plus rares. A la 82èmeIppolito trouvait à son tour la barre transversale suite à une superbe frappe. Le score en restera à 0-3. Première victoire pour les Hurlus qui se rendront à Oudenaarde ce mercredi pour son second match amical.

Fiche du match:

Première mi-temps: Vasic, Mohamed, Boya, Van Durmen, Godeau, Olinga, Campins, Dione, Luzolo, Hocko, Kuzmanovic.

Seconde mi-tempsLibertiaux, Sadiku Dussenne, Antonov, Campins, Palmieri, De Médina, Sadiku, Spahiu, Ippolito, Olinga.

Les buts: 30e et 58e Olinga (0-1 et 0-3), 45e Campins (0-2)