Les Hurlus s'attendent à un déplacement compliqué à Zulte.

"On va souffrir énormément." Philippe Saint-Jean n'est pas dupe. Le déplacement au stade Arc-en-Ciel ne sera pas une partie de plaisir face à une équipe qui prétend toujours à accrocher le dernier strapontin pour les PO1. Le Brabançon connaît les qualités des Waregemois. "Les données sont simples. Si on laisse une occasion à Vossen, c'est goal. Bruno est très créatif et il sait aussi marquer. Dans le secteur défensif, Sissako, Govea et Seck sont de très bons joueurs", constate-t-il. L'entraîneur intérimaire ne devrait pas bouleverser le onze de base qui a acquis le maintien mathématiquement la semaine dernière face à Ostende. A l'instar du match précédent, Antonov n'est pas repris dans le groupe comme Campins alors que les deux joueurs sont disponibles. Saglik ne figure pas dans la sélection. Le récent transfuge hennuyer ira chercher du temps de jeu lundi avec l'équipe espoirs. Quant à Dylan Seys, il effectue sa première apparition malgré un état de forme jugé délicat. "Il a fait un bon stage. Nous avons attendu deux semaines pour le faire signer et il est revenu avec quelques kilos superflus. C'est un petit problème", estime Saint-Jean qui lui offre tout de même sa chance. L'Excel tentera d'aller chercher un second succès d'affilée ce qui leur permettrait de revenir à un point de leur adversaire du jour.

Le groupe : Butez, Vasic, Gillekens, Sobiech, Huyghebaert, Ciranni, Pietrzak, Queiros, Wimmer, Van Dummen, Boya, Hocko, Mohamed, Garcia, Bakic, Olinga, Ippolito, Osabutey, Perica, Seys.

Non-repris : Antonov, Campins, Guarneri, Saglik, Dione.

Blessés : De Medina, Roman, Allagui, Omoigui.