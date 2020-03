Le technicien allemand est privé de tous ses avants pour la réception de Waasland-Beveren.

C'est un véritable casse-tête. Les Hennuyers sont privés d'Omoigui, Allagui, Perica et Osabutey face à un adversaire qui dispute la rencontre de sa saison. Si les Waaslandiens ne gagnent pas, ils peuvent pratiquement dire adieu à leurs espoirs de maintien.

"On va tout faire pour gagner mais ça ne sera pas simple. Il faudra encore être inventif car devant, il n'y a plus personne." Le jeune Zakaria Atteri qui a réalisé ses débuts à Eupen ne devrait pas être titularisé. "Il ne faut pas le griller. Physiquement, il n'était pas prêt. Il s'entraîne avec nous et on va le faire progresser", estime le coach.

"C'est la première fois de ma carrière que je vis ça"

Le jeune Alexandre Ippolito est souffrant et les solutions n'existent pas. "C'est la première fois de ma carrière que je vis ça", admet Bernd Hollerbach.

Fabrice Olinga pourrait occuper le front de l'attaque dans un poste inhabituel pour lui. Derrière, l'entraîneur mouscronnois. évoqué le cas de Diogo Queiros. Le Portugais bénéficiait de 100 % de temps de jeu en première partie de saison mais depuis la trêve, il est cantonné à un rôle de réserviste.

"Je ne me suis pas mêlé de la sélection de Rudi Vata et de Philippe Saint-Jean. Pour ma part, j'effectue mes choix en fonction de ce que je vois à l'entraînement et Diogo entre en ligne de compte pour une place de titulaire." Face à cette avalanche de blessures, Bernd Hollerbach est contraint d'adapter sa tactique. Un Excel déforcé aura fort à faire face à un adversaire surmotivé.