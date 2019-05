Selim Amallah, courtisé depuis quelques semaines par le Standard, a avoué au micro du Grand Débrief qu'il allait rejoindre le Standard. "Ce n'est pas encore officiel mais voilà, ça avance bien pour que je signe au Standard. Pour moi, c'est le meilleur club de Belgique donc ça me fait très plaisir de pouvoir rejoindre ce club", a ainsi déclaré le meneur de jeu hurlu.





Avec lui sur le plateau, son ami et coéquipier Mergim Vojvoda, qui suscite également l'intérêt du Standard, club par lequel il est déjà passé en étant plus jeune. Le back droit kosovar n'a pas nié l'intérêt ni son envie de rejoindre les Rouches. "Oui il y a de l'intérêt de la part du Standard. Je connais tout dans ce club, le Standard, c'est comme ma maison vu que je suis Liégeois. On verra comment ça se passe mais Gand aussi a montré de l'intérêt pour moi."