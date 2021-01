Il était le seul joueur de champ à l'Excel à avoir disputé l'intégralité des rencontres du championnat. A la suite de son cinquième avertissement de la saison pris à Malines lors du Boxing Day, Agouzoul bénéficie d'un repos forcé ce week-end. Simba, 18 ans et Gueye, 21 ans, entrent en concurrence pour prendre la place du Marocain.

La suspension de son défenseur central chagrine-t-elle Simao ? "Je vois plutôt ça comme une opportunité de lancer un jeune." Il y a pourtant meilleur scénario pour lancer sa carrière professionnelle. A Zulte, Mouscron ne devra pas flancher et les Hurlus pourraient réaliser la bonne opération du week-end en revenant à quatre points de leur adversaire du jour et, surtout, en sortant de la zone rouge.

"Il n'y a jamais un timing idéal pour lancer un nouveau joueur. L'identité de l'adversaire n'est pas important. La présence de Silvestre à leurs côtés est tranquillisante." Lors du match amical victorieux (2-1) disputé contre Courtrai en milieu de semaine, Zakaria Atteri, que l'on avait vu à l'œuvre à Eupen durant une mi-temps la saison passée a reçu du temps de jeu. Un bon signal envoyé par le technicien lusitanien au Futurosport.

"C'est le but du message. On est attentif à nos jeunes du centre de formation. C'est important pour un club de pouvoir compter sur ce vivier. Je peux les appeler et c'est agréable pour moi. Vroman, Ippolito, Henry, Dione, nous possédons du talent."





"La régularité ? C'est ce qui fera la différence dans la course au maintien"

Le plus important reste pour le REM de prendre des points. Les Hennuyers ont repris leur place de lanterne rouge mais ce n'est pas ça qui a gêné Simao après Malines. L'entraîneur était davantage dans l'incompréhension après cette première mi-temps manquée. " Je n'ai jamais vu dans ma carrière une telle différence entre deux mi-temps. Même si on menait à la pause, je n'aurais pas été content. Ce n'est pas une question physique ou tactique, juste un problème mental."

Pour se sauver, Simao s'attend à ce que la régularité fasse la différence entre les deux équipes. Toujours privé de Dabila jusqu'à fin janvier, de Capita et de Bakic qui devrait être opérationnel la semaine prochaine contre Genk, le coach a décidé de rappeler Gnohéré qui n'était plus apparu dans le groupe depuis un mois. A noter la non-présence de Van Durmen et Bocat.

La sélection : Koffi, Gillekens, Gueye, Simba, Silvestre, Mohamed, Ciranni, Quirynen, Hocko, Onana, Nlandu, Faraj, Tabekou, Olinga, Xadas, Badibanga, Gnohéré, Da Costa