Le premier vrai test pour ce Mouscron new look, c'est ce vendredi soir ! Après s'être vu prêter neuf joueurs par le Losc ces derniers jours, Mouscron se déplace à Valenciennes pour un match qui devrait permettre à Fernando Da Cruz d'y voir plus clair sur les qualités présentes dans son noyau.



Ce sera aussi l'occasion de continuer à travailler tactiquement, après avoir testé un 4-4-2 flexible (vers un 4-3-3) contre Lille, la semaine dernière.



C'est le troisième match pour Mouscron (qui avait aussi affronté Dottignies avec des jeunes du cru) et le premier pour Valenciennes.



Suivez la rencontre en direct commenté dès 18h: