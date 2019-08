Omoigui, qui évoluait en D2 espagnole la saison dernière au FC Fuenlabrada, s'est engagé pour 3 ans avec l'Excel.

Les dirigeants mouscronnois ont trouvé un accord pour attirer un renfort offensif dans leurs rangs. Il s’agit de Cedric Omoigui, un attaquant hispano-nigérian de 24 ans qui évoluait en D2 espagnole la saison dernière au FC Fuenlabrada. Il y a disputé 27 rencontres et inscrit 11 buts. Attaquant gaucher rapide, il mesure 1m82 et sait se montrer très adroit devant le but. Il a signé un bail de trois ans avec le Royal Excel Mouscron et vient étoffer un secteur offensif déforcé par le départ de plusieurs éléments durant l’intersaison.