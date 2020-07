On n’y croyait plus. L’annonce de la reprise de l’Excel par le club nordiste aurait dû intervenir il y a un peu plus d’un mois si le dossier n’avait pas connu quelques soubresauts.

Depuis que Lille a lâché pour la première fois Mouscron en 2015, de nombreux actionnaires majoritaires opaques se sont succédé à la tête des Hurlus.