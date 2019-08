Kevin Wimmer puisque c’est de lui qu’il s’agit, débarque au Canonnier en provenance de Stoke City. La saison dernière, il évoluait à Hanovre en Bundesliga. Son CV est pour le moins impressionnant, plus de 30 matches en Premier League (Tottenham et Stoke City) et plus de 50 rencontres en Bundesliga (Hanovre et Cologne).

Kevin Wimmer, défenseur central gaucher de 26 ans, compte également 9 sélections avec l’équipe nationale autrichienne. Il devrait pouvoir apporter son expérience du plus haut niveau à notre formation pour cette saison 2019-2020.