Contrairement aux autres années, le dernier jour du mercato a été calme et il ne s’est rien passé au Canonnier. C’est que les dirigeants mouscronnois avaient bien travaillé avant. En recrutant Lepoint et Harbaoui, Mouscron a misé sur l’expérience qui lui manquait tant. Le milieu de terrain a déjà apporté par sa densité physique et son métier tandis qu’Harbaoui a provoqué indirectement deux buts face à Waasland et à Eupen grâce à sa présence dans la surface. Dans un noyau composé de plus de trente éléments, le Rem a ajouté de la qualité. Le seul hic, c’est que l’Excel n’est pas parvenu à dégraisser son large effectif. Hormis Zeka qui a résilié son contrat et rejoint l’Austria Vienne, les Hennuyers ne se sont séparés temporairement que de Postolachi.

Le Franco-Moldave est loué jusqu’à la fin de la saison à Vendsyssel en D2 danoise. La direction a reçu des offres pour un prêt de Benjamin Van Durmen mais elle a décidé de ne pas laisser partir le milieu de terrain, qui n’apparaît même plus dans le groupe, car les propositions émanaient de concurrent direct. Mouscron paraît bien armé pour remplir son objectif maintien et c’est bien là l’importance. Il y a longtemps que le matricule 216 n’avait plus effectué un mercato aussi cohérent.